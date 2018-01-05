В возле ТРЦ прорвало трубу с горячей водой, передает со ссылкой на .

"Акция от мерии: масштабные горячие ванны в возле Каравана. Доступные - горячая сауна, душ, спа. Кто платит за перфоманс?", - говорится в сообщении "dtp.kiev.ua".

На фото можно увидеть пар, который стелется по улице, и забрызганы водой автомобили.

Движение в районе ограничено.

В ноябре 2017 года в в Печерском районе прорвало трубу с горячей водой.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира