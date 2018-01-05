|Одну из улиц Киева затопило горячей водой
|05.01.2018 02:05
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В возле ТРЦ прорвало трубу с горячей водой, передает со ссылкой на .
"Акция от мерии: масштабные горячие ванны в возле Каравана. Доступные - горячая сауна, душ, спа. Кто платит за перфоманс?", - говорится в сообщении "dtp.kiev.ua".
На фото можно увидеть пар, который стелется по улице, и забрызганы водой автомобили.
Движение в районе ограничено.
В ноябре 2017 года в в Печерском районе прорвало трубу с горячей водой.
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