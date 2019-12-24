Существует ряд ритуалов, нарушать которые не рекомендуется, чтобы не прогнать удачу и семейное счастье.

1. Нельзя входить в Новый год с долгами

Лучший способ «протянуть» бедность в следующий год — встретить его с невозвращенными долгами. Также не стоит одалживать. Все ваши деньги должны быть при вас. Более того в новогоднюю ночь положите в карман или куда-то в одежду хрустящую купюру, и тогда энергия достатка будет сопровождать вас весь год.

2. Клининговые запреты

31 декабря после захода солнца уже нельзя выносить мусор, иначе случайно можно «вынести» из дома и благополучие. А 1 января плохая идея — убирать в доме, это может привести к убыткам и потерям.

Уборку лучше провести за несколько дней до наступления новогодних праздников. Следуя примеру итальянцев, выбросите весь хлам и ненужные вещи. Таким образом вы оставите освободите в доме место для чего-то нового.

3. Нельзя украшать елку в одиночку

Даже если дети разбивают игрушки, а остальные домочадцы заняты и вы — единственный человек, который способен красиво и правильно украсить елку, не делайте этого в одиночку. Психологи советуют украшать символ нового года вместе, так вы укрепите свои отношения и впустите в дом созидательную энергию.

Хороший способ укрепить семью — создать и следовать ритуалам. Например, это могут быть послания друг для друга, повешенные на елку или новогодний хоровод вокруг нее.

4. Нельзя ссориться

В новогоднюю ночь нельзя ругаться, устраивать истерики, выяснять отношения. Проведите это время максимально позитивно.

И, конечно же, эта ночь должна быть особенной: нельзя работать и рано ложиться спать, постарайтесь дождаться наступления Нового года. Чтобы следующий год удался, старый необходимо проводить со всеми почестями.

Чтобы схватить удачу за хвост...

...в новогоднюю ночь под бой курантов загадайте свое самое сокровенное желание. В это время огромное количество людей во всем мире посылают во вселенную свои мысли – создается мощный энергетический лифт в небеса и у всех исполняются желания.

Только заранее подумайте, что будете просить. Обратите внимание, что желать надо именно себе, а не вообще на всю семью или весь мир.

Веселого Рождества и Нового года!

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