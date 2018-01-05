США очень серьезное сблизились с Китаем по ядерной проблеме КНДР и не нуждаются в сотрудничестве с президентом РФ Владимиром Путиным по этому вопросу, считает российский политолог и публицист Андрей Пионтковский. Пионтковский: Китай и США технологически могут организовать смену режима в КНДР Фото: svoboda.org в интервью интернет-газете Kasparov.ru."Рискну предсказать, что где-то в середине января наш замечательный товарищ Ын порадует прогрессивное человечество еще каким-нибудь подвигом, например взорвет термоядерное устройство над Тихим океаном. Это вызовет панику во всем мире. И вот тут-то Путин попытается проявить себя во всей красе. Например, полетит в Пхеньян и, вернувшись... заявит, что он договорился о прямых переговорах между своим другом Ыном и своим другом Дональдом Трампом", – рассказал он.Политолог подчеркнул, что у российского президента есть планы стать посредником между США и КНДР."Но Путин не учитывает, что все эти ходы уже просчитаны в Вашингтоне, и там прекрасно понимают, кто стоит за ядерной программой КНДР... Идет очень серьезное сближение позиций Китая и Соединенных Штатов по корейской проблеме. Китай тоже совершенно не заинтересован в ядерной Северной Корее, уже хотя бы потому, что немедленно после этого ядерной державой станет Япония", – пояснил он.По мнению Пионтковского, вместе Китай и США технологически могут организовать смену режима в КНДР."К власти в таком случае придет какая-то коммунистическая часть, полностью контролируемая Пекином, и новое правительство откажется от ядерного проекта. Так что в услугах Путина в Вашингтоне никто не нуждается. Но он об этом пока еще не знает", – отметил он.Политолог рассказал, что ряд признаков указывают на то, что Китай и США "что-то готовят за сценой"."Во-первых, еще во время официального визита Си Цзиньпина в США военные эксперты Китая и Соединенных Штатов провели совещание по вопросам безопасности ядерных объектов в случае падения режима Ына. Во-вторых, 2 декабря в Пентагоне состоялся китайско-американский семинар военных экспертов по изучению опыта Карибского кризиса. Третий признак: в прессе китайской провинции, граничащей с КНДР, появилась масса материалов, информирующих население, как себя вести в случае повышения радиационного фона или большого притока беженцев", – перечислил он.Пионтковский добавил, что по сообщениям СМИ, в последние дни была запущена горячая линия связи между Пентагоном и Министерством обороны Китая."Формально она существовала давно, но активизирована была сейчас. Все это говорит о том, что Китай и США, по-видимому, взяли решение этой проблемы в свои руки", – подытожил он.С 2006 года Северная Корея произвела шесть испытаний ядерного оружия и десятки запусков баллистических ракет. 29 ноября КНДР провела запуск межконтинентальной баллистической ракеты нового типа "Хвасон-15". По словам северокорейского лидера, это стало завершением процесса создания "государственных ядерных сил" КНДР. В ответ Южная Корея в тот же день провела ракетные учения на границе с КНДР.Глава Пентагона Джеймс Мэттис в октябре заявлял, что любая нападение КНДР на Соединенные Штаты или союзников будет отбита. По словам главы Пентагона, "любое использование ядерного оружия приведет к эффективному и подавляющему военному ответу". 2 декабря советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Герберт Макмастер отметил, что риск войны с КНДР "возрастает с каждым днем".12 декабря государственный секретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Соединенные Штаты Америки готовы к переговорам с Северной Кореей без предварительных условий.13 декабря Ын призвал разрабатывать в КНДР еще больше ядерного оружия. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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