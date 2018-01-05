|
Пионтковский: В услугах Путина в Вашингтоне никто не нуждается. Но он об этом пока еще не знает
|
05.01.2018 02:05
|
США очень серьезное сблизились с Китаем по ядерной проблеме КНДР и
не нуждаются в сотрудничестве с президентом РФ Владимиром Путиным
по этому вопросу, считает российский политолог и публицист Андрей
Пионтковский. Пионтковский: Китай и США технологически могут
организовать смену режима в КНДР Фото: svoboda.org в интервью
интернет-газете Kasparov.ru."Рискну предсказать, что где-то в
середине января наш замечательный товарищ Ын порадует прогрессивное
человечество еще каким-нибудь подвигом, например взорвет
термоядерное устройство над Тихим океаном. Это вызовет панику во
всем мире. И вот тут-то Путин попытается проявить себя во всей
красе. Например, полетит в Пхеньян и, вернувшись... заявит, что он
договорился о прямых переговорах между своим другом Ыном и своим
другом Дональдом Трампом", – рассказал он.Политолог
подчеркнул, что у российского президента есть планы стать
посредником между США и КНДР."Но Путин не учитывает, что все эти
ходы уже просчитаны в Вашингтоне, и там прекрасно понимают, кто
стоит за ядерной программой КНДР... Идет очень серьезное сближение
позиций Китая и Соединенных Штатов по корейской проблеме. Китай
тоже совершенно не заинтересован в ядерной Северной Корее, уже хотя
бы потому, что немедленно после этого ядерной державой станет
Япония", – пояснил он.По мнению Пионтковского, вместе Китай и
США технологически могут организовать смену режима в КНДР."К власти
в таком случае придет какая-то коммунистическая часть, полностью
контролируемая Пекином, и новое правительство откажется от ядерного
проекта. Так что в услугах Путина в Вашингтоне никто не нуждается.
Но он об этом пока еще не знает", – отметил он.Политолог
рассказал, что ряд признаков указывают на то, что Китай и США
"что-то готовят за сценой"."Во-первых, еще во время официального
визита Си Цзиньпина в США военные эксперты Китая и Соединенных
Штатов провели совещание по вопросам безопасности ядерных объектов
в случае падения режима Ына. Во-вторых, 2 декабря в Пентагоне
состоялся китайско-американский семинар военных экспертов по
изучению опыта Карибского кризиса. Третий признак: в прессе
китайской провинции, граничащей с КНДР, появилась масса материалов,
информирующих население, как себя вести в случае повышения
радиационного фона или большого притока беженцев", –
перечислил он.Пионтковский добавил, что по сообщениям СМИ, в
последние дни была запущена горячая линия связи между Пентагоном и
Министерством обороны Китая."Формально она существовала давно, но
активизирована была сейчас. Все это говорит о том, что Китай и США,
по-видимому, взяли решение этой проблемы в свои руки", –
подытожил он.С 2006 года Северная Корея произвела шесть
испытаний ядерного оружия и десятки запусков
баллистических ракет. 29 ноября КНДР провела запуск
межконтинентальной баллистической ракеты нового типа "Хвасон-15".
По словам северокорейского лидера, это стало завершением
процесса создания "государственных ядерных сил" КНДР. В ответ
Южная Корея в тот же день провела ракетные учения на границе с
КНДР.Глава Пентагона Джеймс Мэттис в октябре заявлял, что любая
нападение КНДР на Соединенные Штаты или союзников будет
отбита. По словам главы Пентагона, "любое использование
ядерного оружия приведет к эффективному и подавляющему военному
ответу". 2 декабря советник президента США Дональда Трампа по
национальной безопасности Герберт Макмастер отметил,
что риск войны с КНДР "возрастает с каждым днем".12 декабря
государственный секретарь США Рекс Тиллерсон заявил,
что Соединенные Штаты Америки готовы к переговорам с Северной
Кореей без предварительных условий.13 декабря
Ын призвал разрабатывать в КНДР еще больше ядерного
оружия.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира