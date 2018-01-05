|Количество браков поляков с украинками увеличилось вдвое
|05.01.2018 02:06
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В 2016 году поляки заключили с иностранками 4662 брака, одновременно с украинками - 782В Польше растет количество браков между поляками и украинками. По данным статистического управления в Люблине, за последние несколько лет количество таких браков возросло вдвое
Фото: з вільних джерел
Об этом передает Радио Польша.
Похожее явление социологи наблюдали, когда после вступления Польши в ЕС увеличилось количество браков между польками и немцами, итальянцами и греками.
Отмечается, что браки поляков с украинками значительно прочнее, чем браки полек и поляков с иностранцами из Великобритании или Германии.
Сообщается, что в 2016 году поляки заключили с иностранками 4662 брака, одновременно с украинками - 782 брака.
Ранее сегодня глава МИД Павел Климкин назвал украинцев спасителями экономики Польши.
Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что его страна приняла у себя 1,5 миллиона украинцев, и большинство из них приехали из территорий, охваченных войной.
А посольство Украины в Польше заявляло, что за 10 месяцев 2017 года польские власти предоставили статус беженца 56 гражданам Украины.
Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко ответила на заявления польских чиновников о сотнях тысяч украинских беженцев: "Статус беженцев в Польше получили значительно меньше украинцев, чем утверждает польская власть".