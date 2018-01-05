В 2016 году поляки заключили с иностранками 4662 брака, одновременно с украинками - 782

Об этом передает Радио Польша .

Похожее явление социологи наблюдали, когда после вступления Польши в ЕС увеличилось количество браков между польками и немцами, итальянцами и греками.

Отмечается, что браки поляков с украинками значительно прочнее, чем браки полек и поляков с иностранцами из Великобритании или Германии.

Сообщается, что в 2016 году поляки заключили с иностранками 4662 брака, одновременно с украинками - 782 брака.

Ранее сегодня глава МИД Павел Климкин назвал украинцев спасителями экономики Польши .

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что его страна приняла у себя 1,5 миллиона украинцев , и большинство из них приехали из территорий, охваченных войной.

А посольство Украины в Польше заявляло, что за 10 месяцев 2017 года польские власти предоставили статус беженца 56 гражданам Украины.