Оккупационные власти Крыма под разными предлогами оштрафовали уже несколько сотен крымских татар, заявил глава Меджлиса крымскотатарского народа, нардеп от Блока Петра Порошенко Рефат Чубаров. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Чубаров рассказал, что из-за действий оккупантов больше сотни детей разлучили с родителями Фото: EPA "Количество тех, кого мы относим к политзаключенным, то есть люди, которые лишены свободы и они находятся за решеткой или в СИЗО, или уже получили так называемые судебные приговоры, или судебными приговорами они ограничены в передвижении по Крыму, – таких людей за 60. И я не говорю о тех людях, которые получают огромные денежные штрафы. Их уже несколько сотен", – сказал он.По словам Чубарова, количество детей, оставшихся без родителей, потому что те за решеткой, уже превысило сотню."Мы их считаем, потому что они нуждаются в помощи", – пояснил глава Меджлиса.Россия аннексировала Крым и Севастополь после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. По данным правозащитников, под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, оккупационные власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия РФ на полуострове, в особенности – крымских татар. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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