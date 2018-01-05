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Чубаров сообщил, что более 60 крымских татар лишены свободы в Крыму
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05.01.2018 02:13
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Оккупационные власти Крыма под разными предлогами оштрафовали уже
несколько сотен крымских татар, заявил глава Меджлиса
крымскотатарского народа, нардеп от Блока Петра Порошенко Рефат
Чубаров. Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Чубаров рассказал, что из-за действий оккупантов больше сотни детей
разлучили с родителями Фото: EPA "Количество тех, кого мы относим к
политзаключенным, то есть люди, которые лишены свободы и они
находятся за решеткой или в СИЗО, или уже получили так называемые
судебные приговоры, или судебными приговорами они ограничены в
передвижении по Крыму, – таких людей за 60. И я не говорю о
тех людях, которые получают огромные денежные штрафы. Их уже
несколько сотен", – сказал он.По словам Чубарова, количество
детей, оставшихся без родителей, потому что те за решеткой, уже
превысило сотню."Мы их считаем, потому что они нуждаются в
помощи", – пояснил глава Меджлиса.Россия аннексировала Крым и
Севастополь после силовой блокады украинских воинских частей
и незаконного референдума 16 марта 2014 года. По данным
правозащитников, под различными предлогами, включая борьбу с
экстремизмом, оккупационные власти преследуют людей, которые
осмеливаются открыто критиковать действия РФ на полуострове, в
особенности – крымских татар.
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