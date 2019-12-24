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Молодым учителям дополнительно выплатят по 21 тысячи гривен
24.12.2019 16:39
В следующем году молодым учителям выплатят по 21 тысячи премий Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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