В другой церкви родителям также отказали через крещение в Киевском патриархате

Сам священник Евгений Молчанов представляет Московский патриархат. Отец Евгений объяснил, что в МП не признают Киевский патриархат.

Об инциденте рассказал отец ребенка Роман Полищук в комментарии изданию ForPost .

Молчанов добавил, что его отказ во время процессии вызвал недовольство присутствующих. По его словам, отец погибшего ребенка ударил его. Священник передал свои извинения родителям. Он добавил, что молится за погибшего ребенка дома, а в церкви нельзя, поскольку для МП такие прихожане формально считаются некрещеными.

"Мать плакала и падала перед ним на колени, но это не помогло", - добавил Роман.

Семья обратилась в ближайшую церковь (имени Иоанна Кронштатского), но там по тем же причинам ответили отказом.

"Священники просто закрыли двери перед ними и попросили покинуть территорию церкви", - цитирует издание комментарий отца.

В результате родители трагически погибшего малыша обратились к церкви Святого Николая, где крестили ребенка, там и совершили обряд отпевания.

Похороны организовывало бюро. Там пояснили, что это первый случай с отказом. В городе присутствуют только две церкви КП, следовательно большинство жителей крестили священники МП.