В Украине модернизируют законодательство, чтобы учесть в нем электронные сигареты. Кабинет министров инициирует изменения в законодательство с целью упорядочить оборот электронных сигарет в Украине. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал премьер-министра Алексея Гончарука. Так, правительство намерено реализовать в законодательстве следующие нормы: - Приравнять электронные сигареты и новейшие табачные изделия (табачные изделия для электрического нагрева) к другим табачным средствам. - Распространить на электронные сигареты и новейшие табачные изделия ограничения по рекламе. - Инициировать запрет курения таких сигарет в общественных местах. Здоровье украинцев должно быть защищено от вредного воздействия табака. Более того, это европейская практика в сфере регулирования оборота табачных изделий, - отмечается в сообщении.



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