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В Opera добавили защиту от сайтов-майнеров криптовалют
05.01.2018 02:21
В Opera добавили защиту от сайтов-майнеров криптовалют По теме:

В браузере Opera 50 появилась новая функция, которая отслеживает подозрительные сайты-майнеры криптовалют, пишет со ссылкой на .

Издание сообщает, что в настройках появится пункт, который позволяет вычислять страницы, потребляющие слишком много мощности процессора. Также будет постоянно пополняться список майнинг-скриптов, что позволит браузеру оперативно вычислять сомнительные сайты.

Фото: Techspot 

Разработчики характеризуют Opera 50, как первый крупный браузер с защитой против такого рода атак.

Opera 50 будет доступен для операционных систем  Windows, macOS и .

 

 







Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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