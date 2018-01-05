В браузере Opera 50 появилась новая функция, которая отслеживает подозрительные сайты-майнеры криптовалют, пишет со ссылкой на .

Издание сообщает, что в настройках появится пункт, который позволяет вычислять страницы, потребляющие слишком много мощности процессора. Также будет постоянно пополняться список майнинг-скриптов, что позволит браузеру оперативно вычислять сомнительные сайты.

Разработчики характеризуют Opera 50, как первый крупный браузер с защитой против такого рода атак.

Opera 50 будет доступен для операционных систем Windows, macOS и .

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