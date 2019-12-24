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В США семья купила елку, в которой спряталась живая сова и не хотела улетать
24.12.2019 16:58
В США семья купила рождественскую елку, в которой спряталась маленькая сова
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
relax
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