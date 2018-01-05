Все квартиры, которые оформляются на его имя, находятся в домах, которые строит и продает его фирма, отметил депутат Черновицкого горсовета Ромео Скрипа. Ранее о покупке им 63 квартир за год сообщало движение "Чесно". Скрипа: Я являюсь застройщиком Фото: Ромео Скрипа / Facebook "Так как я являюсь застройщиком, я строю дома и сдаю их в эксплуатацию. И получаю право собственности уже на себя, на свою фамилию. ...Все разрешительные документы – на свою фамилию, так как физическое лицо, а не как юридическое лицо. ...Потом я их, конечно, реализовываю, продаю", – сказал Скрипа.Он отметил, что не видит в этом "ничего такого сенсационного и сверхъестественного или противозаконного"."Еще раз хочу уточнить – не были они куплены. ...Абсолютно все квартиры находятся в домах, которые построила строительная фирма "Ромтіс буд", – подчеркнул депутат.По его словам, квартиры он продавал и в прошлом году, будет продавать их и в текущем.Согласно декларации Скрипы за 2016 год, он владеет 50% фирмы "Ромтіс буд".4 января движение "Чесно" сообщило, что депутат купил за год 63 квартиры, 31 из них – за один день."Чесно" отмечает, что "Ромтіс буд" продает в Черновцах квартиры стоимостью $900 за м². Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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