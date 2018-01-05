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"Я строю дома и сдаю их в эксплуатацию". Депутат Черновицкого горсовета опроверг покупку 63 квартир
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05.01.2018 02:37
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Все квартиры, которые оформляются на его имя, находятся в домах,
которые строит и продает его фирма, отметил депутат Черновицкого
горсовета Ромео Скрипа. Ранее о покупке им 63 квартир за год
сообщало движение "Чесно". Скрипа: Я являюсь застройщиком Фото:
Ромео Скрипа / Facebook "Так как я являюсь застройщиком, я строю
дома и сдаю их в эксплуатацию. И получаю право собственности уже на
себя, на свою фамилию. ...Все разрешительные документы – на
свою фамилию, так как физическое лицо, а не как юридическое лицо.
...Потом я их, конечно, реализовываю, продаю", – сказал
Скрипа.Он отметил, что не видит в этом "ничего такого сенсационного
и сверхъестественного или противозаконного"."Еще раз хочу
уточнить – не были они куплены. ...Абсолютно все квартиры
находятся в домах, которые построила строительная фирма "Ромтіс
буд", – подчеркнул депутат.По его словам, квартиры он продавал
и в прошлом году, будет продавать их и в текущем.Согласно
декларации Скрипы за 2016 год, он владеет 50% фирмы "Ромтіс буд".4
января движение "Чесно" сообщило, что депутат купил за год 63
квартиры, 31 из них – за один день."Чесно" отмечает, что
"Ромтіс буд" продает в Черновцах квартиры стоимостью $900
за м².
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