Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова не сможет одна посетить украинского политзаключенного Олега Сенцова. Об этом заявила омбудсмен Российской Федерации Татьяна Москалькова во время брифинга в Киеве.

"Я органам власти направила обращение с просьбой допустить (Денисову, - ред.) вместе со мной (к Сенцову, - ред.). Потому что наше законодательство не позволяет иностранному гражданину посещать гражданина другой страны. Она гражданка Украины, он - гражданин РФ…человек с двумя гражданствами по факту. У него в документах есть паспорт гражданина РФ и он за него расписывался", - заявила Москалькова.

При этом она подчеркнула, что после возвращения из Киева она намерена посетить Сенцова.

"Он встает, ходит по камере, 15 м камера, 2 окна, проветриваемое помещение. Я лично полечу, чтобы убедиться каково его состояние здоровья", - резюмировала Москалькова.

Как сообщал svodka.net ранее, пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что украинский режиссер Олег Сенцов не может быть помилован на основании прошения, направленного генеральным секретарем Совета Европы Турбьерном Ягландом.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира