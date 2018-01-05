Режим чрезвычайной ситуации объявлен на юге штата Нью-Йорк из-за снегопада

Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо объявил чрезвычайное положение для южной части штата в связи с сильным снегопадом и предупредил жителей об ухудшении погодных условий.

"Я объявляю режим чрезвычайного положения на Лонг-Айленде, в Уэстчестере и Нью-Йорке из-за экстремальных погодных условий", - написал он в "Твиттере".

В ходе пресс-конференции в Нью-Йорке он заявил, что "условия ужасны и будут только ухудшаться в течение дня". Он попросил жителей штата воздержаться от поездок на автомобиле.

Мэр Нью-Йорка Билл Де Блазио также объявил чрезвычайное положение в городе. "Снег выпадает на уровне 2,5-5 см в час. Всего, по нашим оценкам, выпадет от 15 до 25 см, но в некоторых местах к вечеру, когда снегопад прекратится, может набраться и больше", - написал он в "Твиттере".

Международный аэропорт имени Джона Кеннеди и аэропорт Нью-Йорка Ла-Гуардия временно приостановили свою работу из-за непогоды. Пресс-службы аэропортов рекомендуют пассажирам отслеживать информацию о возобновлении полетов у авиакомпаний.

Согласно данным Национальной службы погоды, шторм движется в сторону севера и будет сопровождаться холодным воздухом. В воскресенье в восточном Нью-Йорке и в Средне-Атлантических штатах ожидается рекордно низкая температура.