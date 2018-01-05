Украинский защитник Артем Сухоцкий определился с местом продолжения карьеры, коим стал “Слован” из Братиславы, информирует со ссылкой на сайт клуба. Левый защитник, первую половину сезона отыграл за “Зарю”, подписал договор с новым клубом сроком на 4,5 года. Сейчас новый клуб нашего земляка находится на 4-й строчке чемпионата Чехии, уступая лидеру 16-ю баллами. Стоит отметить, что в 24 проведенных поединках нынешней кампании в 25-летнего игрока 1 результативная передача при полученных 6 желтых карточках. Добавим также, украинец имеет опыт выступлений за “Динамо-2” (33) и “Александрию” (74). Как ранее сообщало , украинский вратарь Даниил Кучер проходит просмотр в клубе испанской Сегунды “Альбасете” и может пополнить ряды коллектива. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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