Президенты США и Южной Кореи Дональд Трамп и Мун Чжэ Ин условились сосредоточиться на обеспечении безопасности зимней Олимпиады в Пхенчхане. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Зимние Олимпийские игры в Южной Корее пройдут с 9-го по 25 февраля Фото: PyeongChang 2018 - 2018 평창 동계올림픽대회 및 동계패럴림픽대회 / Facebook Лидеры также условились, что "продолжат оказывать максимально возможное давление на Северную Корею и не повторят ошибок прошлого".США и Южная Корея намерены сосредоточиться на обеспечении безопасности зимней Олимпиады.С 2006 года КНДР произвела шесть испытаний ядерного оружия и десятки запусков баллистических ракет. После очередных испытаний 29 ноября 2017 года руководитель Северной Кореи Ким Чен Ын отметил, что страна завершила создание ядерных сил.В декабре Сеул попросил Вашингтон перенести ежегодные совместные маневры Foal Eagle и Key Resolve на время зимних Олимпийских игр.В своем новогоднем выступлении Ким Чен Ын заявил, что Северная Корея готова отправить делегацию для участия в соревнованиях. Он также добавил, что Пхеньян готов вести переговоры по этому поводу с Сеулом. В Олимпийском оргкомитете подчеркнули, что участие КНДР в Играх станет проявлением истинного олимпийского духа.3 января представители КНДР и Южной Кореи провели телефонный разговор по специальной линии связи, которая впервые за почти два года была открыта в демилитаризованной зоне на границе двух стран. Зимние Олимпийские игры в Южной Корее пройдут с 9-го по 25 февраля 2018 года. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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