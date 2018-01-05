Новые международные железнодорожные кассы откроют в Мариуполе, Краматорске, Славянске, Покровске, Рубежном и Лисичанске, рассказал исполняющий обязанности председателя правления публичного акционерного общества "Укрзалізниця" Евгений Кравцов. "Укрзалізниця" в 4,5 раза увеличила пассажирские перевозки с Европой Фото: ПАТ "Укрзалізниця" / Facebook "Начинаем с "Донецкой железной дороги". Вместо Донецка и Луганска откроем такие кассы в Мариуполе, Краматорске, Славянске, Покровске, Рубежном и Лисичанске", – отметил он.По словам Кравцова, "Укрзалізниця" дает возможность путешествовать в семь стран Европейского союза. Міжнародних залізничних кас у 2018-му додасться. Починаємо із "Донецької залізниці". Замість Донецька та Луганська відкриємо такі каси у Маріуполі, Краматорську, Слов’янську, Покровську, Рубіжному та Лисичанську. Укрзалізниця сьогодні дає можливість подорожувати до 7 країн ЄС. pic.twitter.com/1pvxmYYcx1 — Євген Кравцов (@Kravtsov_e) 4 січня 2018 р. В декабре 2017 года он обещал, что вУкраине внедрят онлайн-продажу билетов на все международные поезда. "Укрзалізниця", подчеркивал Кравцов, в 4,5 раза увеличила пассажирские перевозки с Европой. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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