|Геращенко прокомментировала заявление о тысячах украинских мигрантов в Польше
|05.01.2018 03:05
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Первый вице-спикер Верховной Рады считает заявления польских чиновников о сотнях тысяч украинских беженцев необоснованными, передает со ссылкой на .
"Официальные лица должны озвучивать официальные цифры, которые свидетельствуют, что за последнее время статус беженцев в Польше получили около 80 украинцев. Именно столько в Польше беженцев", - заявила Геращенко.
"Также стоит честно признать, что несмотря на российскую агрессию на Донбассе и в Крыму, сотни тысяч внутренних переселенцев, Украина не создала миграционного кризиса ни для ЕС, ни для - агрессора. Там тоже только пару сотен украинском получили официальный статус беженцев", - добавила Геращенко.
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