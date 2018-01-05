В 2018 году Цукерберг планирует защитить общество от ненависти и вмешательства со стороны национальных государств. “Убедиться, что время, проведенное на Facebook, хорошо потрачено” — еще одна поставленая задача на 2018. Также он считает, что его ожидает много работы, информирует со ссылкой на персональную страницу основателя социальной сети в Facebook.

“Это будет серьезный год самосовершенствования, и я с нетерпением жду возможности начать работать, чтобы решить наши проблемы вместе.”, — отметил генеральный директор компании. Он намерен более подробно изучить плохие и хорошие стороны таких технологий как шифрование и криптовалюта, которые, как он заявил, заберут власть в централизованных систем.

Также по словам Цукерберга: “Один из самых интересных вопросов в технологиях прямо сейчас — это вопрос централизации против децентрализации. Многие из нас использует технологии, так как считает, что они могут быть децентрализованной силой, которая предоставит людям больше власти (первые четыре слова из миссии Facebook всегда были „дать власть людям“). Еще в 1990-х и 2000-х годах большинство людей считало, что технологии будут децентрализованной силой.”

Предприниматель также подвел итоги 2017 года, сообщив что выполнил свой предыдущий личный вызов, побывав во всех штатах США, пробежав 365 миль, разработал искусственный интеллект для собственного дома и изучил китайский.

Напоминаем, осенью чистая прибыль американской компании Facebook, владеющей крупнейшей в мире социальной сетью, за III квартал 2017 вырсла на 79% по сравнению с прошлогодними показателями.

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