Родного брата харьковского митрополита Легкого Яромира Владимировича седьмой остановили за рулем GL 550 в состоянии алкогольного опьянения.

Инцидент произошел на перекрестке Полтавского шляха с ул. Семинарской. Об этом сообщает сотрудница патрульной полиции Ляна Теремкова,передает со ссылкой на .

"Остановилась, подошла к ребятам, потом к водителю, и таки да! Он снова за рулем и в говно. Я, конечно, не Драгер и нос у меня не сертифицирован, но после нескольких фраз в мою сторону, сказанных Яромиром, у меня осталось ощущение, будто я причастился вином", - говорится в сообщении.

Теремкова отмечает, что все протоколы передавались в суд. Однако Легкой ни разу не был наказан.

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