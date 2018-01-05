|Брат харьковского митрополита седьмой раз попался пьяным за рулем
|05.01.2018 03:20
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Родного брата харьковского митрополита Легкого Яромира Владимировича седьмой остановили за рулем GL 550 в состоянии алкогольного опьянения.
Инцидент произошел на перекрестке Полтавского шляха с ул. Семинарской. Об этом сообщает сотрудница патрульной полиции Ляна Теремкова,передает со ссылкой на .
"Остановилась, подошла к ребятам, потом к водителю, и таки да! Он снова за рулем и в говно. Я, конечно, не Драгер и нос у меня не сертифицирован, но после нескольких фраз в мою сторону, сказанных Яромиром, у меня осталось ощущение, будто я причастился вином", - говорится в сообщении.
Теремкова отмечает, что все протоколы передавались в суд. Однако Легкой ни разу не был наказан.
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