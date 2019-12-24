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Американская компания научила роботов работать в команде и сняла это на
24.12.2019 18:10
Американская компания научила своих роботов работать в команде и показала это на видео
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