|Дело о незаконном обогащении: кредитор подал в суд на Дейдея с требованием вернуть долг
|05.01.2018 03:23
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Скриншот: court.gov.ua
В июле 2017 года Генеральная прокуратура Украины сообщила, что Дейдея подозревают в незаконном обогащении на сумму почти 5 млн грн. В Национальном антикоррупционном бюро отмечали, что он в 2015–2016 годах приобрел в собственность недвижимое имущество и транспортные средства, стоимость которых значительно превышает его официальные доходы и доходы членов его семьи.Нардеп утверждал, что покупки были сделаны за счет займа 3,5 млн грн у Линчевского. Верховная Рада не поддержала представление ГПУ о лишении депутатской неприкосновенности Дейдея.В сентябре НАБУ в Днепре провело обыски у Линчевского. Дейдей назвал это "политическим заказом".По информации ресурса 368.media Линчевский работал замдиректора ООО "ИН-ВЕСТА" и коммерческим директором ООО "Дельта Бат". Член партии "Народный фронт".
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