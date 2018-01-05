Генеральная прокуратура Украины подозревает парламентария от "Народного фронта" Евгения Дейдея в незаконном обогащении на сумму почти 5 млн грн. Нардеп заявлял, что брал займ на 3,5 млн грн у бизнесмена Игоря Линчевского. Тот в октябре 2017 года обратился с иском в Печерский районный суд Киева. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Верховная Рада отказала ГПУ в лишении депутатской неприкосновенности Дейдея Фото: Mariana Yurkiv / Facebook Иск подан 23 октября 2017 года, однако производство пока не открыто. Скриншот: court.gov.ua В июле 2017 года Генеральная прокуратура Украины сообщила, что Дейдея подозревают в незаконном обогащении на сумму почти 5 млн грн. В Национальном антикоррупционном бюро отмечали, что он в 2015–2016 годах приобрел в собственность недвижимое имущество и транспортные средства, стоимость которых значительно превышает его официальные доходы и доходы членов его семьи.Нардеп утверждал, что покупки были сделаны за счет займа 3,5 млн грн у Линчевского. Верховная Рада не поддержала представление ГПУ о лишении депутатской неприкосновенности Дейдея.В сентябре НАБУ в Днепре провело обыски у Линчевского. Дейдей назвал это "политическим заказом".По информации ресурса 368.media Линчевский работал замдиректора ООО "ИН-ВЕСТА" и коммерческим директором ООО "Дельта Бат". Член партии "Народный фронт". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки млн дейдея грн что года Теги: политика