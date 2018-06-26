Весь мир просит помиловать Олега Сенцова, но сам Олег Сенцов не просит за себя, не ищет помилования. Он ТРЕБУЕТ, чтобы Россия отпустила из своих тюрем всех граждан Украины, томящихся за то, что не приняли они оккупации Россией Крыма и Донбасса. И Сенцов победит Путина и путинскую Россию. Он уже победил.

Я знаю твердо, что жертва жизнью имеет силу многих ядерных бомб. Чистая жертва собой ради других — это та величайшая сила, которой упраздняется зло, повергается сатана.

Олег Сенцов решился на эту жертву. Великое зло, которое начал вершить Путин в 2014 году и вершит до сего дня, встретило великий отпор.

Если Путин пойдет на требования Олега Сенцова — он смягчит свою судьба. Если попросит у украинцев, грузин, сирийцев, да и у русских, прощения — смягчит еще больше. Если же будет он артачиться до смерти Олега Сенцова — то мне даже страшно подумать, на что самозванный правитель России обрекает себя и своих приспешников.

ОЛЕГ — ТЫ ПОБЕДИЛ!

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