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Стало известно, во сколько обошлась поездка Зеленского на нормандскую встречу
24.12.2019 18:28
Названа стоимость поездки Зеленского в Париж на нормандскую встречу
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
политика
события
украина
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