От главы издательства Henry Holt and Company Стива Рубина президент США Дональд Трамп потребовал извинений за "безосновательные заявления", сделанные о нем в книге журналиста Майкла Вулффа "Огонь и ярость: в Белом доме Трампа", сообщил адвокат Чарльз Хардер. Книга о Трампе должна выйти в продажу 9 января Фото: EPA В письме на имя главы издательства Henry Holt and Company Стива Рубина защитник подчеркнул, что Трамп ожидает извинений относительно "всех безосновательных заявлений", сделанных о нем в книге.В основу работы Вулффа легли беседы с более чем 200 бывшими и действующими сотрудниками избирательного штаба Трампа и администрации США. Книга должна появиться в продаже 9 января.На этой неделе издательство начало рассылку тиража, а журналы New York и The Hollywood Reporter опубликовали отдельные главы. Книга уже заняла первое место в списке бестселлеров на портале Amazon.3 января адвокат Хардер направил письмо бывшему советнику президента Стивену Бэннону, высказывания которого приводятся в книге. Юрист утверждает, что тот нарушил многие положения трудового договора, когда разглашал конфиденциальную информацию.Бэннон в книге подверг резкой критике сына президента, Дональда Трампа – младшего, и зятя Джареда Кушнера за согласие встретиться с юристом из России Натальей Весельницкой в Нью-Йорке в июне 2016 года. Он считает эту встречу "предательством".Также экс-советник Трампа рассказал Вулффу, что дочь главы Белого дома Иванка Трамп хочет стать первой женщиной – президентом США.Трамп заявил, что после увольнения из Белого дома Бэннон "потерял не только работу, но и рассудок". Бэннон был отстранен от должности главного политического советника президента США в августе 2017 года. Тогда Трамп поблагодарил его за службу и роль, которую тот сыграл в предвыборной кампании. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки трампа сша января трамп книге Теги: мир