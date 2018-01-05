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Адвокат Трампа потребовал отменить публикацию книги о Белом доме
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05.01.2018 03:53
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От главы издательства Henry Holt and Company Стива Рубина президент
США Дональд Трамп потребовал извинений за "безосновательные
заявления", сделанные о нем в книге журналиста Майкла Вулффа "Огонь
и ярость: в Белом доме Трампа", сообщил адвокат Чарльз Хардер.
Книга о Трампе должна выйти в продажу 9 января Фото: EPA В письме
на имя главы издательства Henry Holt and Company Стива Рубина
защитник подчеркнул, что Трамп ожидает извинений относительно "всех
безосновательных заявлений", сделанных о нем в книге.В основу
работы Вулффа легли беседы с более чем 200 бывшими и действующими
сотрудниками избирательного штаба Трампа и администрации США. Книга
должна появиться в продаже 9 января.На этой неделе издательство
начало рассылку тиража, а журналы New York и The Hollywood Reporter
опубликовали отдельные главы. Книга уже заняла первое место в
списке бестселлеров на портале Amazon.3 января адвокат Хардер
направил письмо бывшему советнику президента Стивену Бэннону,
высказывания которого приводятся в книге. Юрист утверждает, что тот
нарушил многие положения трудового договора, когда разглашал
конфиденциальную информацию.Бэннон в книге подверг резкой критике
сына президента, Дональда Трампа – младшего, и зятя Джареда
Кушнера за согласие встретиться с юристом из России Натальей
Весельницкой в Нью-Йорке в июне 2016 года. Он считает эту встречу
"предательством".Также экс-советник Трампа рассказал Вулффу, что
дочь главы Белого дома Иванка Трамп хочет стать первой
женщиной – президентом США.Трамп заявил, что после
увольнения из Белого дома Бэннон "потерял не только работу, но
и рассудок". Бэннон был отстранен от должности главного
политического советника президента США в августе 2017 года. Тогда
Трамп поблагодарил его за службу и роль, которую тот сыграл в
предвыборной кампании.
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