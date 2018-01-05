В Будапеште (Венгрия) на кольце “Хунгароринг” состоялись соревнования “Szilveszter Rallye” в которых принял участие украинский экипаж в составе Юрия Протасова и Павла Черепина, информирует со ссылкой на Спортивный комитет Украины.

Украинцы, которые начали новый этап спортивной карьеры, соревновались за кубки моноприводной класса Н8, где конкуренцию им составляли 36 других экипажей на разнообразной технике от “BMW Z4 M Coupe” и “Lotus Exige в Lada VFTS” и даже “Lada 2101”.

Протасов и Черепин стартовали на “Citroën DS3 R3T Max” и одолели соперников, не дав им ни единого шанса на обгон. Ближайшего соперника украинский экипаж обогнал на 24,3 секунды.

Отмечается, что только в соревнованиях приняли участие около 250 экипажей из 7 стран.

Справка: экипаж Протасова и Черепина прекратил регулярное участие в раллийных гонках в 2015 году. В том сезоне украинские пилоты получили “серебро” зачете WRC2 чемпионата мира по ралли, по сей день является самым высоким достижением Украины на уровне мирового первенства.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира