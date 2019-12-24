Беларусь будет искать альтернативных поставщиков нефти и газа, если Россия установит на них слишком высокую цену.

Об этом в эфире радио Эхо Москвы заявил президент Александр Лукашенко.

По словам Лукашенко, невозможно организовать экономику, если цена на газ должна быть $152. »Да она не может такой быть, потому что мы без таможенной пошлины торгуем. А на последних переговорах я вообще сказал, когда торговля эта пошла, по нефти особенно: хорошо, давайте ваши цены, мы будем платить. Но если российский рынок в 25 млн тонн нефти и в 22 млрд кубов газа уйдет куда-то, вы на меня не обижайтесь», - сказал он.

После этих слов в РФ сказали, что уход Беларуси с российского рынка приведет к подорожанию газа и нефти для нее. На что Лукашенко вспомнил газовый конфликт России и Украины, отметив, что первая сторона в результате прибегла к строительству Турецкого и Северного потока-2, стоимостью в десятки миллиардов долларов.

«Так что еще неизвестно, что будет дальше. Но вы плюнули и начали это делать. Я точно так же поступлю, Владимир Владимирович. Я буду искать альтернативу. А ее все равно надо искать. И я это от руководства России не скрываю», – заявил Лукашенко.

Он подчеркнул, что в качестве альтернативы Белаурсь будет использовать реверс нефти через Польшу. «Они предлагают, взять саудовскую или американскую нефть, что дешевле с рынка в Гданьске, и по трубе завезти реверсом», – сказал он.

Президент Беларусь добавил, что он также может забрать у России нефтепровод Дружба. «На первом этапе я забираю одну трубу и реверсом поставляю нефть к нам на НПЗ Северный и Южный, а затем перерабатываю. В этом году мы полностью закончили модернизацию этих НПЗ, там бездна переработки, как в Европе. Пойдет нормально, я заберу реверсом вторую трубу. У России останется одна. Россия поставляет под 70 млн тонн по этим трубам на премиальный западный рынок. Если я заберу 2 трубы, у нее останется где-то 20 млн тонн «, – отметил Лукашенко.

Он также обратил внимание, что Беларусь – третий потребитель российского природного газа после Германии и Италии. «Вы хотите этот рынок потерять? Нет», – резюмировал Лукашенко.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира