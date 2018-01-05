В 2018 году Украина должна конкретно говорить о вступлении в .О такой задаче для властисказал политолог Николай Давидюк.

"Президент должен решить вопрос миротворцев на Донбассе, привлекая мировую коалицию,передает со ссылкой на .

Второе - сближение с и реформа армии.

Страна пощупала этот вектор - можно двигаться и даже говорить о вступлении. Когда-то Россия пугала Германию, Францию, Великобританию. Мол, если возьмете Украины в - нападем на Крым и Донбасс. Все, напали. Надо усиливать этот фронт, сближаться с альянсом. Имеем опыт противостояния в гибридной войне с путинской . этого опыта не имеет, но у них - форма, оружие.

Третье - президент должен подготовить политическую площадку для смены элит.

Порошенко очень сильно печется, как ему выиграть второй тур. Но даже сейчас удержать ситуацию в руках очень сложно. Если победит во втором туре, то с минимальным преимуществом и явкой. Кроме финансовой выгоды следующее президентство ему вообще ничего не даст. Ни исторически, ни политически. Но может использовать год, чтобы войти в историю - вывести олигархат из политики, старое кучмовско-януковичевский поколения, , Бойко, Саакашвили. Они не являются носителями изменений. Сделать возможность для прихода новых элит", - сказал политолог.

Если бы состоялся референдум о вступлении в , это поддержали бы 66,1% украинцев. Такие данные декабрьского опроса фонда "Демократичні ініціативи".

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