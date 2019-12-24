На заседании Кабинета министров Украины во вторник, 24 декабря, был официально одобрен сервис электронных квитанций check.gov.ua.

Об этом сообщил на своей странице в Фейсбук министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет.

«Этот сервис сэкономит украинцам кучу времени. С помощью этого сервиса можно испытывать квитанции в электронной форме, а не требовать их на бумаге с мокрой печатью», - отметил министр.Дубилет указал на то, что сейчас, оплачивая различные государственные услуги (паспорт, авто, загс и т.п.), приходится предъявлять квитанцию ​​из банка. Поэтому в таких случаях нельзя заплатить через Интернет-банк или мобильное приложение. Введение сервиса check.gov.ua исправляет эту ситуацию.

По словам министра, теперь вместо бумажной квитанции довольно предоставить ее код. Лицо, которое проверяет платеж, просто зайдет на check.gov.ua и там введет этот код, чтобы удостовериться в факте оплаты.

«Кстати, часто в местах предоставления услуг находятся кассы банков с огромными комиссиями. Этот сервис позволит теперь платить через смартфон, а не через эти кассы. Таким образом, вы будете экономить не только время, но и деньги», - сообщил Дубилет.

Пока к сервису подключены только два банка - ПриватБанк и Monobank. Но в Кабмине обещают, что скоро к системе подключат и другие финучреждения. Также министр заверил, что в течение месяца министерства внесут изменения в должностные инструкции во всех точках предоставления государственных услуг, чтобы чиновники на местах не саботировали использование нового сервиса.

«Чтобы закрепить запуск, мы запустим горячую линию, куда украинцы смогут жаловаться, если госслужащие будут отказываться принимать квитанции в электронной форме», - пообещал министр.

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