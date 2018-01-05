В селе Софиевская Борщаговка Киево-Святошинского района Киевской области 33-летняя женщина выпрыгнула из окна из-за ссоры с 22-летним сожителем,передает со ссылкой на .

"22-летний мужчина унижал и физически издевался над своей 33-летней сожительницей. Во время очередной ссоры женщина выбросилась с окна 3-го этажа и упала на ступеньки подвального помещения. Полученные телесные повреждения оказались несовместимы с жизнью. Сразу же после трагедии мужчина убежал из квартиры и пытался сделать себе алиби, чтобы избежать уголовной ответственности", - рассказали в пресс-службе.

Известно, что пара проживала вместе в течение 3-х месяцев в арендованной квартире.

Полицейские задержали злоумышленника. Суд уже избрал ему меру пресечения - содержание под стражей. Подозреваемому грозит до 15 лет заключения. Продолжается следствие.

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