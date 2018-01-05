Продажа на аукционе одесского ПАО "Машиностроительное производственное объединение "Орион" и государственного предприятия "Киевпассервис" должна состояться до 31 октября 2018 года, сообщил иcполняющий обязанности главы Фонд госимущества Украины Виталий Трубаров. "Орион" был прибыльным в 2016 году Фото: Фонд державного майна України / Facebook По его словам, сделки должны состояться до 31 октября 2018 года. Инвестору предложат 50%+1 акция МПО "Орион" и 99,99% "Киевпассервиса"."В настоящее время Фонд создал комиссии, которые до 25 февраля должны завершить их инвентаризацию. После этого будет проведена оценка и сформированы условия продажи", – рассказал и.о. главы ФГИ. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=185644742178886&id=100022000840985 "Интерфакс-Украина" отмечает, что завод "Орион", некогда – крупный производитель компрессоров для холодильной и других видов техники, в 2016 году получил 2,25 млн грн убытка и 3,03 млн грн дохода (от сдачи в аренду недвижимого имущества)."Киевпассервис" включает Киевский автовокзал, пять автостанций в столице, 19 – в Киевской области. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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