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Фонд госимущества Украины готовит к приватизации одесский завод "Орион" и "Киевпассервис"
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05.01.2018 04:30
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Продажа на аукционе одесского ПАО "Машиностроительное
производственное объединение "Орион" и государственного предприятия
"Киевпассервис" должна состояться до 31 октября 2018 года, сообщил
иcполняющий обязанности главы Фонд госимущества Украины Виталий
Трубаров. "Орион" был прибыльным в 2016 году Фото: Фонд державного
майна України / Facebook По его словам, сделки должны состояться до
31 октября 2018 года. Инвестору предложат 50%+1 акция МПО "Орион" и
99,99% "Киевпассервиса"."В настоящее время Фонд создал комиссии,
которые до 25 февраля должны завершить их инвентаризацию. После
этого будет проведена оценка и сформированы условия
продажи", – рассказал и.о. главы ФГИ.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=185644742178886&id=100022000840985
"Интерфакс-Украина" отмечает, что завод "Орион", некогда –
крупный производитель компрессоров для холодильной и других видов
техники, в 2016 году получил 2,25 млн грн убытка и 3,03 млн грн
дохода (от сдачи в аренду недвижимого имущества)."Киевпассервис"
включает Киевский автовокзал, пять автостанций в столице, 19 –
в Киевской области.
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