Корпорация Apple подтвердила, что критическая уязвимость процессоров, о которой стало известно накануне, касается всех моделей iMac и iPhone. Об этом говорится в заявлении опубликованном на сайте компании, передает

Ранее эксперты обнаружили в процессорах Intel, AMD и ARM дефекты, из-за которых обычные пользовательские программы могут “увидеть” структуру защищенной части памяти ядра и способны обнаружить место хранения конфиденциальной информации.

“Все устройства с операционными системами Mac OS и iOS нарушены, однако на данный момент неизвестно о способах воспользоваться ошибкой. Для злоупотребления этим дефектом необходимо, чтобы на устройство было загружено вредоносное программное обеспечение, следовательно мы рекомендуем загружать программы только из проверенных источников”, - говорится в заявлении компании.

Кроме того, в Apple пообещали защитить пользователей от возможных угроз из-за упомянутых дефектов с выходом обновлений операционных систем. В этом контексте следует вспомнить, что американский технический специалист и спецагент, прежний сотрудник ЦРУ и АНБ США Эдвард Сноуден раскрыл информацию о программе PRISM, которая включает в себя массовое наблюдение за переговорами американцев и иностранных граждан по телефону и сети интернет. По его утверждению, PRISM позволяет Агентству просматривать электронную почту, прослушивать голосовые и видеочаты, смотреть фотографии, видео, отслеживать передаваемые файлы, узнавать другие подробности из социальных сетей. В программе PRISM участвуют Microsoft (Hotmail), Google (Gmail), Yahoo !, Facebook, YouTube, Skype, AOL, Apple и Paltalk. Поэтому к обещаниям Apple некоторые пользователи относятся скептически.

Как ранее сообщало глава Intel Брайан Кржанич продал крупный пакет акций компании, которые принадлежали ему, зная об обнаруженной критической уязвимости процессоров её производства. На момент проведения операции руководство Intel уже знало об обнаруженной в процессорах уязвимости. Google, чьи специалисты, собственно, обнаружили уязвимость, сообщил о ней производителю процессоров, включая Intel, в июне, чтобы дать им время разработать методы защиты. При этом широкую огласку информация об уязвимости получила лишь в начале января.

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