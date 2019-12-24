Погода, Новости, загрузка...
В Нафтогазе рассказали, когда намерены подписать контракт на транзит газа
24.12.2019 19:40
В Нафтогазе намерены подписать договор на транзит газа до 27 декабря Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 