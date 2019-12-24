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В Нафтогазе рассказали, когда намерены подписать контракт на транзит газа
24.12.2019 19:40
В Нафтогазе намерены подписать договор на транзит газа до 27 декабря
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
экономика
события
украина
газа
декабря
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