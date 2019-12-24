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Американские военные начали отслеживать маршрут Санта-Клауса
24.12.2019 19:59
Американские военные будут отслеживать вымышленный путь Санта Клауса
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
relax
события
украина
маршрут
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