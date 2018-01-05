Президент России Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу по отдельности прилетели в Хакасию, сообщило местное агентство FlashSiberia со ссылкой на источник в региональном правительстве. Путин прилетел отдохнуть на несколько дней Фото: EPA Отмечается, что самолет главы государства из-за тумана был вынужден около часа кружить над столицей республики Абаканом. Борт совершил посадку в 13.46 по московскому времени (12.46 по Киеву).2 января в регион также прибыл миллиардер Олег Дерипаска, а 3 января – министр обороны Сергей Шойгу, сообщает "Хакасия".Издание напоминает, что Хакасия и Тува, являются излюбленными кое-где отдыха Путина. В августе 2017 года президент РФ в Южной Сибири занимался рыбалкой и подводной охотой. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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