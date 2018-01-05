Президент России Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу по
отдельности прилетели в Хакасию, сообщило местное агентство
FlashSiberia со ссылкой на источник в региональном правительстве.
Путин прилетел отдохнуть на несколько дней Фото: EPA Отмечается,
что самолет главы государства из-за тумана был вынужден около часа
кружить над столицей республики Абаканом. Борт совершил посадку в
13.46 по московскому времени (12.46 по Киеву).2 января в регион
также прибыл миллиардер Олег Дерипаска, а 3 января – министр
обороны Сергей Шойгу, сообщает "Хакасия".Издание напоминает, что
Хакасия и Тува, являются излюбленными кое-где отдыха Путина. В
августе 2017 года президент РФ в Южной Сибири занимался
рыбалкой и подводной охотой.
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