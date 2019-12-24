|Мама Кайлі Дженнер подарувала 1річній онучці будинок (Відео)
|24.12.2019 20:10
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«Сьогодні вранці моя мама здивувала Стормі кращим різдвяним подарунок всіх часів», - розповіла Кайлі.
Виявляється, Кріс відтворила для Стормі будинок, в якому росла Кайлі.
«Я зателефонувала господині старого будинку. Купила їй нові меблі, а вона віддала мені все це. Просто для мене це нагадування про той час, коли ти була маленькою дівчинкою», - зізналася крізь сльози Кріс.
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