Украинские специалисты завершили разработку нового реактивного гранатомета калибра 107 мм,передает со ссылкой на .

Новый образец тяжелого пехотного вооружения предназначен для поражения легкобронированной и небронированной техники, сооружений полевого типа, живой силы, а также сооружений из камня, кирпича или бетона, сообщили в пресс-центре Министерства обороны Украины.

"Специалисты столичного предприятия "Государственное Киевское конструкторское бюро "Луч" завершили разработку нового реактивного гранатомета калибра 107 мм. Он заменит советский реактивный пехотный огнемет "Рысь", который 2014 был снят с вооружения, поскольку истек срок хранения смеси", - говорится в сообщении.

Как отмечают разработчики гранатомета, главной особенностью нового комплекса стал нынешний оптико-электронный прицел, который автоматизирует и упрощает процесс прицеливания. Он позволяет выявлять и распознавать цели на расстоянии до 1800 метров.

На XIII Международной выставке "Оружие и безопасность 2016" в представили новый бронированный автомобиль "Варта" с колесной формулой 4х4. Машина имеет встроенный V-образный бронированный корпус, который защищает водителя и пассажиров даже при взрывах. Машина отражает взрывные волны, защищена сверху и даже снизу.

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