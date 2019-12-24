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Давайте забудем о распрях: Зеленский поздравил украинцев с католическим Рождеством
24.12.2019 20:17
Владимир Зеленский поздравил украинцев с католическим Рождеством и предложил забыть о распрях
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
общество
события
украина
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