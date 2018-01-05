Независимые юристы, которые самостоятельно расследуют смерть Ирины Ноздровской, не связывают ее убийство с делом против Дмитрия Россошанского,передает со ссылкой на .

Об этом рассказал адвокат Виталий Мацелюх, ранее работавший с Ноздровской по делу Россошанского, передает ВВС Украина.

"Рассматриваем версии, сразу заподозрили других лиц, следовательно по версии наших детективов, холдинга" Шериф ", есть другие подозреваемые. Мы это сейчас прорабатываем. Под вопросом, что это - месть Россошанских. Очень глупо так делать, ведь все подозрения сразу на них", - отметил адвокат.

Добавил, что независимое расследование рассматривает версию не связанную с Россошанскимий вообще, но и не по политической деятельности. Их версия "связана со сферой ее жизни", однако больше деталей раскрывать не стал.

По его словам, свою работу независимое расследование с правоохранителями пока не координирует. Но юристы просят доступа к результатам судебно-медицинской экспертизы.

"Они не идут нам навстречу, а мы пока не открываем им наши карты. Когда получим результаты экспертизы, то у нас уже есть план действий. Мы тихо работаем и хотим разобраться, в чем проблема и кто это сделал. И наказать этого человека", - сказал Мацелюх.

Активисты, которые сотрудничают с полицией для объективного следствия убийства Ирины Ноздровской, выдвинули свои версии, кому выгодна смерть адвоката. Просили полицию обратить внимание на речь Ирины Ноздровской в Апелляционном суде 27 декабря.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира