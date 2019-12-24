Мы уже рассказывали любимым читателям, как приготовить варенье из мандариновой кожуры, соленые лимоны, которые отлично подойдут к мясу, ликер Лимончелло, изысканное луковое варенье, а также апельсиновые чипсы.

Короли зимних магазинных полок - апельсины - конечно же, тоже можно консервировать. Знакомьтесь с рецептом вкусного апельсинового конфитюра. Его можно будет намазывать на утренние тосты, подавать к оладьям и блинам, а также прибавлять в выпечку.

Ингредиенты:

Способ приготовления:

1. Подготовьте продукты — хорошо промойте апельсины, ошпарьте их кипятком, чтобы удалить возможный защитный слой. Вытрите насухо.

2. С помощью мелкой терки снимите цедру с четырех апельсинов. Вам нужен только высокий слой. Ни в коем случае не «зацепите» белую прослойку, она придает горечь.

3. Теперь все апельсины очистите от кожицы. Нарежьте очищенные плоды на кубики, удаляя косточки.

4. В кастрюлю с толстым дном влейте воду, всыпьте сахар, поставьте на огонь, доведите сироп до кипения и варите на слабом огне до растворения кристаллов сахара.

5. Добавьте в кастрюлю нарезанные апельсины, стертую цедру и варите под закрытой крышкой 30-40 минут.

6. После этого снимите кастрюлю с огня и оставьте на ночь.

7. Утром снова поставьте кастрюлю на огонь, доведите до кипения и варите на слабом огне 1-1,5 часа. Ваш конфитюр должен стать прозрачным и постепенно приобрести темный цвет.

8. Добавьте в кастрюлю сок лайма и продолжайте варить, помешивая, до приобретения конфитюром нужной консистенции. А в это время вымойте банки небольшого размера и стерилизуйте их удобным для вас способом.

9. Заполните подготовленные банки горячим конфитюром, плотно укупорьте их или закрутите винтовыми крышками и переверните вверх дном до полного остывания.

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