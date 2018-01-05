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КНДР согласилась с предложением Южной Кореи провести переговоры на следующей неделе
05.01.2018 05:36

КНДР согласилась с предложением Южной Кореи провести переговоры на следующей неделе

КНДР согласилась с предложением Южной Кореи провести переговоры на следующей неделе

        Южная Корея и КНДР договорились провести на следующей неделе переговоры на высоком уровне, чтобы обсудить возможное участие северокорейских спортсменов в зимних Олимпийских играх в Пхенчхане, а также пути улучшения отношений, передает южнокорейское агентство Ренхап.

      Северная Корея сообщила Сеулу, что она приняла предложение о проведении переговоров в следующий вторник, сообщили в южнокорейском министерстве объединения.

      "Обе стороны решили обсудить вопросы рабочего уровня путем обмена документами", - сказал на брифинге представитель министерства.

      По его словам, основными пунктами повестки дня будут вопросы о том, как улучшить двусторонние отношения связи, а также подготовку к Олимпиаде.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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