Вингер “Ливерпуля” египтянин Мохамед Салах стал лучшим игроком Африки в 2017 года, информирует со ссылкой на Twitter Федерации футбола Африки. В борьбе за приз 25-летний хавбек опередил получил 625 голосов и опередил партнера по английскому клубу Садьо Мане (Сенегал) — 507, и форварда дортмундской “Боруссии” Обамеянг (Габон) — 311. Стоит отметить, что звание лучшей футболистки третий раз удостоилась представительница Нигерии Асисат Ошоала,

Добавим, что Эктора Купера был избран лучшим наставником годом, а его коллектив — Египет, был избран лучшей сборной Африки в 2017-м. Напомним, что издание ВВС также назвал лучшего футболиста Африки-2017. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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