|Футболиста "Ливерпуля" признан лучшим игроком года в Африке
|05.01.2018 05:41
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Вингер “Ливерпуля” египтянин Мохамед Салах стал лучшим игроком Африки в 2017 года, информирует со ссылкой на Twitter Федерации футбола Африки.
В борьбе за приз 25-летний хавбек опередил получил 625 голосов и опередил партнера по английскому клубу Садьо Мане (Сенегал) — 507, и форварда дортмундской “Боруссии” Обамеянг (Габон) — 311.
Стоит отметить, что звание лучшей
футболистки третий раз удостоилась представительница Нигерии Асисат
Ошоала,
Напомним, что издание ВВС также назвал лучшего футболиста Африки-2017.
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