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В Иране из-за протестов погибли уже 1,5 тысячи человек
24.12.2019 20:53
В Иране в результате протестов погибли 1,5 тысячи человек, начиная с ноября Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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