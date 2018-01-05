Федеральное бюро расследований США инициировало расследование против “Фонда семьи Клинтон”, которое должно выяснить, получала организация любые выгоды от спонсоров в период, когда Хиллари Клинтон занимала пост госсекретаря. Об этом сообщает со ссылкой на источники газеты The Hill.

По словам представителей администрации, ФБР планирует выяснить, не обещали и не оказывали Клинтоны те или иные политические уступки в обмен на благотворительную деятельность и не обещали доноры фонда вливания средств в обмен на достижение определенных правительственных целей. Кроме того, расследование должно пролить свет на то, переводились активы фонда, не облагаются налогом на личные счета и были ли они использованы в политических целях.

Как отмечается, в рамках этого рассмотрения агенты ФБР уже допросили по меньшей мере одного свидетеля, и в ближайшие недели ведомством будут приняты дополнительные меры.

Благотворительная организация “Clinton Foundation” была основана в 2001 году. За это время она привлекла миллиарда долларов, в том числе за счет перечислений от сторонников семьи Клинтон. Президент США Дональд Трамп не раз заявлял, что его бывшая соперница причастна к коррупции и предоставляла услуги в политической сфере государствам, которые делали пожертвования в фонд, в их число входила и Саудовская Аравия.

Напомним, республиканцы в профильных комитетах Конгресса США впервые обнаружили свидетельства того, что у Федерального бюро расследований были доказательства существования нарушения закона бывшим госсекретарем Хиллари Клинтон и ее окружением при передаче секретной информации через ее личный почтовый сервер.

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