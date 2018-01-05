Украинский поэт и писатель Сергей Жадан расспросил украинских военных о настроениях жителей Новолуганского Донецкой области. Жадан побывал на Донбассе 29 декабря Фото: Сергій Жадан [офіційна сторінка] / Facebook Поэт рассказал, что следы от обстрела можно увидеть по всему поселку. Жадан расспросил украинских военных о настроениях местных жителей. "Они хотя понимают, кто их обстреливал?" – спросил он у харьковчанка, которая воюет в добровольческом подразделении, вместе со своим мужем.Та ответила, что "кто-то понимает, кто-то убежден, что это украинцы стреляют сами по себе"."Люди разные. Местная, так сказать, интеллигенция, то есть люди с высшим образованием, поддерживает Украину. Так вот получается", – поделилась военнослужащая. Жадан также приводит историю командира разведывательного подразделения об освобождении одного из сел в "серой зоне". Украинские военные остановились у местного фермера, который высказался в поддержку Вооруженых сил Украины, но раскритиковал добровольческие батальоны."Когда узнал, что перед ним добровольцы – испугался и приготовился к худшему. Тем более – добровольцы изъяли у него незаконное оружие", – пишет Жадан.Бойцов поселили на кухне."На столах стояли запасы домашнего вина. Десять больших баняков, ты представляешь!" – с восторгом вспоминает шпион.Когда добровольцы через пару недель съехали, отмечает Жадан, "фермер с изумлением обнаружил, что его запасы алкоголя остались нетронутыми". На обратном пути в Харьков поэт поговорил с бывшим бизнесменом из Макеевки, который поддерживал Евромайдан и в 2014 году был вынужден покинуть родной город. Мужчина вернулся на Донбасс в составе добровольческого батальона."В целом это честь – воевать за свою страну. Не каждому поколению выпадает", – признался он.Жадан уже дома замечает, что улицы предновогоднего Харькова "забиты поздравлениями от президента и мэра"."В магазинах не протолкнешься, в ресторанах нет свободных мест. Ну да – все не могут жить войной, война утомляет, война истощает. Особенно тех, кто не имеет к ней никакого отношения. Всем хочется покоя. Всем хочется уюта. Все хотят чуда. Вот только чуда не будет. Будет война. И выстоять в ней можно только всем вместе – жителям Востока и Запада, военным и гражданским. Независимо от убеждений", – резюмирует поэт.18 декабря по Новолуганскому выпустили не менее 15 снарядов "Града". Пострадали восемь человек, были повреждены 50 зданий. Национальная полиция Украины квалифицировала обстрел как теракт. В пресс-центре АТО заявили, что российско-оккупационные войска вели огонь по населенному пункту со стороны временно оккупированной Горловки Донецкой области. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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