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Жадан посетил Новолуганское после обстрела из "Градов": Чуда не будет. Будет война
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05.01.2018 06:08
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Украинский поэт и писатель Сергей Жадан расспросил украинских
военных о настроениях жителей Новолуганского Донецкой области.
Жадан побывал на Донбассе 29 декабря Фото: Сергій Жадан [офіційна
сторінка] / Facebook Поэт рассказал, что следы от обстрела можно
увидеть по всему поселку. Жадан расспросил украинских военных о
настроениях местных жителей. "Они хотя понимают, кто их
обстреливал?" – спросил он у харьковчанка, которая воюет в
добровольческом подразделении, вместе со своим мужем.Та ответила,
что "кто-то понимает, кто-то убежден, что это украинцы стреляют
сами по себе"."Люди разные. Местная, так сказать, интеллигенция, то
есть люди с высшим образованием, поддерживает Украину. Так вот
получается", – поделилась военнослужащая. Жадан также
приводит историю командира разведывательного подразделения об
освобождении одного из сел в "серой зоне". Украинские военные
остановились у местного фермера, который высказался в поддержку
Вооруженых сил Украины, но раскритиковал добровольческие
батальоны."Когда узнал, что перед ним добровольцы – испугался
и приготовился к худшему. Тем более – добровольцы изъяли у
него незаконное оружие", – пишет Жадан.Бойцов поселили на
кухне."На столах стояли запасы домашнего вина. Десять больших
баняков, ты представляешь!" – с восторгом вспоминает
шпион.Когда добровольцы через пару недель съехали, отмечает Жадан,
"фермер с изумлением обнаружил, что его запасы алкоголя остались
нетронутыми". На обратном пути в Харьков поэт поговорил с
бывшим бизнесменом из Макеевки, который поддерживал Евромайдан и в
2014 году был вынужден покинуть родной город. Мужчина вернулся на
Донбасс в составе добровольческого батальона."В целом это
честь – воевать за свою страну. Не каждому поколению
выпадает", – признался он.Жадан уже дома замечает, что улицы
предновогоднего Харькова "забиты поздравлениями от президента и
мэра"."В магазинах не протолкнешься, в ресторанах нет свободных
мест. Ну да – все не могут жить войной, война утомляет, война
истощает. Особенно тех, кто не имеет к ней никакого отношения. Всем
хочется покоя. Всем хочется уюта. Все хотят чуда. Вот только чуда
не будет. Будет война. И выстоять в ней можно только всем
вместе – жителям Востока и Запада, военным и гражданским.
Независимо от убеждений", – резюмирует поэт.18 декабря по
Новолуганскому выпустили не менее 15 снарядов "Града". Пострадали
восемь человек, были повреждены 50 зданий. Национальная полиция
Украины квалифицировала обстрел как теракт. В
пресс-центре АТО заявили, что российско-оккупационные войска
вели огонь по населенному пункту со стороны временно
оккупированной Горловки Донецкой области.
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