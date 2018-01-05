Сегодня в Украине ожидается облачная погода без существенных осадков, только утром в восточной части, Карпатах и ​​на Закарпатье небольшой дождь с мокрым снегом; в южных, центральных и северных областях кое-где туман. В западных областях ветер усилится до штормового. Об этом сообщает со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

Ветер преимущественно южный, 5-10 м/с, днем ​​в Карпатах порывы 15-20 м/с.

Температура ночью от 3 ° тепла до 2 ° мороза, днем ​​1-6 ° тепла, в южной части ночью 0-5 ° тепла, днем ​​4-9 °.

В западных областях дожди, кое-где мокрый снег, в северных - влажная погода. В восточных областях - кое-где дождь, мокрый снег. В центральной части будет облачно, кое-где небольшой дождь. На юге Украины существенные осадки маловероятны.

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