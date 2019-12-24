Дефицит бюджета Украины за 2019 год в 190 раз превысил прошлогодний - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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Дефицит бюджета Украины за 2019 год в 190 раз превысил прошлогодний
24.12.2019 21:29
недостаток госбюджета Украины за 2019 год в 190 раз прошлогодний
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
экономика
события
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