Сегодня ночью полицейские нашли бюсты Михаила Коцюбинского и Александра Пушкина, которые украли у Чернигове еще в декабре 2017 года,передает со ссылкой на .

Детали, связанные с этими кражами не разглашают, ведь идет следствие и лишний шум вокруг ситуации может только помешать, сообщает в Facebook пресс-служба полиции области.

"Они цели. По бюсту Пушкина открыто уголовное дело по статье "кража". По бюсту Коцюбинского, две статьи - "кража" и "надругательство над могилой", - говорит подполковник полиции Владимир Реберг.

Однако бюст полиция передаст городу только тогда, когда власть выполнит их условия по комплексной охраны культурных памятников, чтобы такие ситуации в Чернигове больше не повторялись. Это надлежащее освещение, камеры видеонаблюдения, дежурство муниципальной стражи, оборудование средствами технической защиты.

31 декабря в Чернигове украли бюст русского писателя Александра Пушкина. Что бюст исчез онаружили утром.

Бронзовый бюст украинского писателя Михаила Коцюбинского похитили в Чернигове. Кражу заметили работники коммунальной службы примерно в 8:00 18 декабря.

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