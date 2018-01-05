|Официальный курс гривны установлен на уровне 28 грн/долл
|05.01.2018 06:23
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На сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 28 грн/долл., передает со ссылкой на Курс Денег .
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 5 января установлены на таком уровне:
28,013366 грн за доллар;
33,798126 грн за евро;
0,486340 грн за российский рубль;
37,931524 грн за фунт стерлинг.
По сравнению с 4 января, наличный курс всех валют по сравнению с гривной увеличился.
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