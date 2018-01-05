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26 судов незаконно заходили в порты Крыма в декабре 2017 года
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05.01.2018 06:23
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В портах Керчи, Севастополя и Феодосии швартовались 25 судов под
флагом России и одно – под флагом Сьерра-Леоне, сообщило
Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и
внутренне перемещенных лиц Украины. В июле 2014 года Украина
закрыла для судоходства морские порты Крыма Фото: EPA В общем 82
раза в портах Керчи, Севастополя и Феодосии швартовались 25 судов
под флагом России и одно – под флагом Сьерра-Леоне.Также
отмечается, что на рейде в акватории портов, который используется
для стоянки судов, были зафиксированы корабли Молдовы, Мальты,
Того, Палау, Федерации Сент-Кристофер и Невис и Союза Коморских
островов.В ноябре в Крыму зафиксировали 25 судов-нарушителей, из
которых 21 – под флагом РФ, четыре – под флагом
Республики Того, Сьерра-Леоне и Палау.Россия аннексировала
Крым после незаконного референдума 16 марта
2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и
большинством стран мира. 7 июля 2014
года Украина закрыла для судоходства морские
порты полуострова.
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