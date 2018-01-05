В портах Керчи, Севастополя и Феодосии швартовались 25 судов под флагом России и одно – под флагом Сьерра-Леоне, сообщило Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины. В июле 2014 года Украина закрыла для судоходства морские порты Крыма Фото: EPA В общем 82 раза в портах Керчи, Севастополя и Феодосии швартовались 25 судов под флагом России и одно – под флагом Сьерра-Леоне.Также отмечается, что на рейде в акватории портов, который используется для стоянки судов, были зафиксированы корабли Молдовы, Мальты, Того, Палау, Федерации Сент-Кристофер и Невис и Союза Коморских островов.В ноябре в Крыму зафиксировали 25 судов-нарушителей, из которых 21 – под флагом РФ, четыре – под флагом Республики Того, Сьерра-Леоне и Палау.Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. 7 июля 2014 года Украина закрыла для судоходства морские порты полуострова. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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