Об этом сообщил руководитель прессслужбы ПЦУ Евстратий Зоря, комментируя споры по вопросу о переносе даты празднования Рождества и календарную реформу в ПЦУ.

"Поспешная календарная реформа (и даже непродуманная сама лишь попытка сейчас прорекламировать ее предложениями «удвоенного празднования») потенциально «законсервирует» в Московском Патриархате тысячи общин с миллионами верных и внесет сумятицу в украинское православие на десятилетия вперед", — написал он.

Евстратий Зоря добавил, что риски от реформы церковного календаря сегодня очевидны и реальны.

Ранее глава Православной церкви Украины митрополит Епифаний заявил, что реформа церковного календаря и перенесение даты празднования Рождества возможна, когда большинство украинцев будут к этому готовы.

Напомним: христиане западного обряда празднуют Рождество по григорианскому календарю в ночь с 24 на 25 декабря, а христиане восточного обряда — по юлианскому календарю в ночь с 6 на 7 января.

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